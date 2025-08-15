Döviz Kurları Güncel: Dolar 40,8730 Lira, Euro 47,7420 Lira

Döviz Kurları Güncel: Dolar 40,8730 Lira, Euro 47,7420 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro gün içinde yükseliş gösterdi. Dolar 40,8730 liradan, euro ise 47,7420 liradan işlem görmekte. Önceki kapanışta dolar 40,78 lira, euro ise 47,61 liradan satılmıştı.

Dolar 40,8730 liradan, euro ise 47,7420 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,8710 liradan alınan dolar 40,8730 liradan, 47,7400 liradan alınan euro ise 47,7420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,78 liradan, euro ise 47,61 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
