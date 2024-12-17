Döviz Kurları: Dolar ve Euro'nun Yeni Değerleri
Dolar, 34,9700 liradan işlem görmeye başlarken, euro da 36,7660 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 34,96, euro ise 37,75 liradan işlem görmüştü.
Dolar 34,9700 liradan, euro ise 36,7660 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 34,9680 liradan alınan dolar 34,9700 liradan, 36,7640 liradan alınan euro ise 36,7660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,96 liradan, euro ise 37,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi