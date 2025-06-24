Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar, 39,6180 liradan ve Euro, 46,0480 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, önceki kapanışla karşılaştırıldığında döviz kurlarında bir artış gözlemleniyor.

Dolar 39,6180 liradan, euro ise 46,0480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 39,6160 liradan alınan dolar 39,6180 liradan, 46,0460 liradan alınan euro ise 46,0480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,72 liradan, euro ise 45,78 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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