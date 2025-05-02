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Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
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Dolar, 38,5620 lira, euro ise 43,6620 lira seviyesinden işlem görerek güne başladı. Son kapanışta dolar 38,49 lira, euro ise 43,86 lira seviyesindeydi.

Dolar 38,5620 liradan, euro ise 43,6620 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 38,5600 liradan alınan dolar 38,5620 liradan, 43,6600 liradan alınan euro ise 43,6620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,49 liradan, euro ise 43,86 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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