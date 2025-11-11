Döviz Kurları: Dolar 42,23 Lira, Euro 48,86 Lira
İstanbul Kapalıçarışı'da 42,2290 liradan alınan dolar 42,2310 liradan, 48,8630 liradan alınan euro ise 48,8650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,22 liradan, euro ise 48,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi