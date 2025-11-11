Haberler

Döviz Kurları: Dolar 42,23 Lira, Euro 48,86 Lira

Döviz Kurları: Dolar 42,23 Lira, Euro 48,86 Lira
Güncelleme:
Dolar yeni güne 42,2310 liradan, euro ise 48,8650 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da son kapanışta dolar 42,22, euro ise 48,84 lira seviyesindeydi.

Dolar 42,2310 liradan, euro ise 48,8650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 42,2290 liradan alınan dolar 42,2310 liradan, 48,8630 liradan alınan euro ise 48,8650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,22 liradan, euro ise 48,84 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

