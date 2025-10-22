Döviz Kurları: Dolar 41,9790 Lira, Euro 48,7880 Lira'dan Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,9790 liradan, euro ise 48,7880 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 41,94 lira, euro ise 48,75 lira seviyesindeydi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,9770 liradan alınan dolar 41,9790 liradan, 48,7860 liradan alınan euro ise 48,7880 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,94 liradan, euro ise 48,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi