Döviz Kurları: Dolar 41,3230 Lira, Euro 48,8330 Lira ile Güne Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro güne artışla başladı. Dolar 41,3230 liradan, euro ise 48,8330 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışlarda dolar 41,28 lira, euro ise 48,96 lira seviyesindeydi.

İstanbul Kapalıçarışı'da 41,3210 liradan alınan dolar 41,3230 liradan, 48,8310 liradan alınan euro ise 48,8330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,28 liradan, euro ise 48,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

