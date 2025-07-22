Döviz Kurları: Dolar 40,41 Euro 47,26 Lira

Döviz Kurları: Dolar 40,41 Euro 47,26 Lira
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Günün başlangıcında İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,4130 liradan, euro ise 47,2630 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 40,38, euro ise 47,15 liradan satılmıştı.

Dolar 40,4130 liradan, euro ise 47,2630 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 40,4110 liradan alınan dolar 40,4130 liradan, 47,2610 liradan alınan euro ise 47,2630 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,38 liradan, euro ise 47,15 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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