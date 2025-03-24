Döviz Kurları: Dolar 38, Euro 41 Liradan Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 38,0040 liradan, euro ise 41,1530 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 38,01 liradan, euro ise 41,34 liradan işlem gördü.
Dolar 38,0040 liradan, euro ise 41,1530 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 38,0020 liradan alınan dolar 38,0040 liradan, 41,1510 liradan alınan euro ise 41,1530 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,01 liradan, euro ise 41,34 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi