Döviz Kurları: Dolar 35,7640 Lira, Euro 37,3410 Lira ile Güne Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da gün başlangıcında dolar 35,7640 liradan, euro ise 37,3410 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 35,76, euro ise 37,32 liradan satılmıştı.
Dolar 35,7640 liradan, euro ise 37,3410 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,7620 liradan alınan dolar 35,7640 liradan, 37,3390 liradan alınan euro ise 37,3410 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,76 liradan, euro ise 37,32 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi