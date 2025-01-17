Döviz Kurları: Dolar 35,54, Euro 36,58 Lira
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5380 liradan, euro ise 36,5800 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanış fiyatların üstünde bir seviyede seyrediyor.
Dolar 35,5380 liradan, euro ise 36,5800 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5360 liradan alınan dolar 35,5380 liradan, 36,5780 liradan alınan euro ise 36,5800 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,43 liradan, euro ise 36,52 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi