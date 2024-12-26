Döviz Kurları: Dolar 35,2790 Lira, Euro 36,6810 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,2790 liradan, euro ise 36,6810 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 35,19 lira, euro ise 36,59 lira seviyesindeydi.
Dolar 35,2790 liradan, euro ise 36,6810 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,2770 liradan alınan dolar 35,2790 liradan, 36,6790 liradan alınan euro ise 36,6810 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,19 liradan, euro ise 36,59 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi