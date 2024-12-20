Döviz Kurları: Dolar 35,1540 Lira, Euro 36,4820 Lira ile Güne Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 35,1540 liradan, euro ise 36,4820 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 35,07, euro ise 36,58 liradan satılmıştı.
Dolar 35,1540 liradan, euro ise 36,4820 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,1520 liradan alınan dolar 35,1540 liradan, 36,4800 liradan alınan euro ise 36,4820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,07 liradan, euro ise 36,58 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi