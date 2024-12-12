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Döviz Kurları: Dolar 34,8860 Lira, Euro 36,7610 Lira ile Güne Başladı

Döviz Kurları: Dolar 34,8860 Lira, Euro 36,7610 Lira ile Güne Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da döviz kurları günün başlangıcında dolar 34,8860 liradan, euro ise 36,7610 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 34,86 lira, euro 36,96 lira seviyelerinde bulunuyordu.

Dolar 34,8860 liradan, euro ise 36,7610 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,8840 liradan alınan dolar 34,8860 liradan, 36,7590 liradan alınan euro ise 36,7610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,86 liradan, euro ise 36,96 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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