Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı, 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı, 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Değişiklikle, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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