Döviz fiyatları haftaya yükselişle başladı
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Serbest piyasada dolar 20,0470 liradan, euro ise 21,5250 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 20,0470 liradan, euro ise 21,5250 liradan satılıyor.
Dolar 20,0470 liradan, euro ise 21,5250 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 20,0450 liradan alınan dolar 20,0470 liradan, 21,5230 liradan alınan euro ise 21,5250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 20,00 liradan, euro ise 21,46 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi