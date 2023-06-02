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Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Ekonomi Haberleri

Serbest piyasada dolar 20,92 liradan, euro ise 22,5360 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da ise dolar 20,92 liradan, euro ise 22,5360 liradan satılıyor.

Dolar 20,92 liradan, euro ise 22,5360 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 20,9180 liradan alınan dolar 20,92 liradan, 22,5340 liradan alınan euro ise 22,5360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 20,80 liradan, euro ise 22,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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