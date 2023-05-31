Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
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Serbest piyasada dolar 20,6650 liradan, euro ise 22,1150 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da ise dolar 20,6650 liradan, euro ise 22,1150 liradan satılıyor.
Dolar 20,6650 liradan, euro ise 22,1150 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 20,6630 liradan alınan dolar 20,6650 liradan, 22,1130 liradan alınan euro ise 22,1150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 20,40 liradan, euro ise 21,88 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi