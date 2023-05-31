Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Serbest piyasada dolar 20,6650 liradan, euro ise 22,1150 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da ise dolar 20,6650 liradan, euro ise 22,1150 liradan satılıyor.