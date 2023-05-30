Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 20,2270 liradan, euro ise 21,6130 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 20,2250 liradan alınan dolar 20,2270 liradan, 21,6110 liradan alınan euro ise 21,6130 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 20,09 liradan, euro ise 21,51 liradan satılmıştı.