Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 19,9750 liradan, euro ise 21,45 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 19,9730 liradan alınan dolar 19,9750 liradan, 21,4480 liradan alınan euro ise 21,45 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,93 liradan, euro ise 21,38 liradan satılmıştı.