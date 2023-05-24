Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 19,8730 liradan, euro ise 21,4320 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 19,8710 liradan alınan dolar 19,8730 liradan, 21,43 liradan alınan euro ise 21,4320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,85 liradan, euro ise 21,42 liradan satılmıştı.