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Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Ekonomi Haberleri

Serbest piyasada dolar ve euro fiyatları yükselişle güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 19,7740 liradan, euro ise 21,4160 liradan satılıyor.

Dolar 19,7740 liradan, euro ise 21,4160 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,7720 liradan alınan dolar 19,7740 liradan, 21,4140 liradan alınan euro ise 21,4160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,76 liradan, euro ise 21,37 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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