Haberler

TÜYEMDER'den "dolar bozduranlardan ek ücret alındığı iddialarına" ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜYEMDER, döviz bürolarının dolar bozdururken 'sigorta komisyonu' adı altında kesinti yapmasının hukuken mümkün olmadığını duyurdu. Dernek, ilke ve mevzuata aykırı hareket eden üyeleri kararlılıkla yaptırımlarla karşılayacağını belirtti.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER), dolar bozduranlardan "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında kesinti yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, ilke ve mevzuata aykırı hareket eden üyeler hakkında gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

TÜYEMDER'den yapılan açıklamada derneğin, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerini ve sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşları etik kurallar, mevzuat hükümleri ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ettiği belirtildi.

Son günlerde döviz bürolarının eski basım ABD doları bozarken "sigorta komisyonu" veya benzer isimler altında ek ücret alındığına dair kamuoyunda yanlış ve yanıltıcı bir algının oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açıkça ifade etmek isteriz ki döviz bürolarında eski veya yeni basım ayrımı yapılarak komisyon, kesinti ya da 'sigorta' adı altında herhangi bir bedel tahsil edilmesi hukuken mümkün değildir ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda dile getirilen iddiaların, döviz bürolarının faaliyet alanı ve yetkileriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin tereddütlerin ve fiili sorunların asıl muhatabı döviz büroları değil, bankacılık uygulamalarıdır. Bu hususun kamuoyu tarafından doğru anlaşılması, sektörümüzün itibarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

"Aykırı hareket edenlere yönelik gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak"

Açıklamada, TÜYEMDER'in, sektörün itibarına zarar veren, kamuoyunu yanıltan ve yetkisiz, etik dışı, fırsatçı uygulamalar içerisinde olduğu tespit edilen firmaları açıkça kınadığı vurgulandı.

Üyelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma, sorumluluk ve mevzuata uygunluk bilinciyle hareket edeceğine olan inançlarının tam olduğu belirtilen açıklamada, "Dernek ilke ve mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
title