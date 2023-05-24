Döviz Açılış Fiyatları Belli Oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 19,8730 liradan, avro 21,4320 liradan güne başladı. Serbest piyasada 19,8710 liradan alınan dolar, 19,8730 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 19,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4240 lira olmuştu.