Döviz Açılış Fiyatları Belli Oldu

İstanbul serbest piyasada dolar 19,7740 liradan, avro 21,4160 liradan güne başladı. Serbest piyasada 19,7720 liradan alınan dolar 19,7740 liradan satılıyor. 21,4140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4160 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 19,7610 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3760 lira olmuştu.