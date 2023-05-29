Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 20,0470 liradan, avro 21,5250 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 20,0450 liradan alınan dolar 20,0470 liradan satılıyor. 21,5230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5250 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 20,0000 lira, avronun satış fiyatı da 21,4680 lira olmuştu.