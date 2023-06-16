Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisi İşsizliğe Çözüm Oluyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan Kariyer Ofisi, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdam sağlıyor. Yılbaşından bu yana 183 kişiye iş imkanı sunan ofis, günlük olarak iş ilanları yayınlayarak da destek veriyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından ilçedeki işsizlik oranının düşmesi amacıyla kurulan Kariyer Ofisi istihdam sağlamaya devam ediyor.

Nar Masa bünyesinden kurulan İş-Kur birimi, iş arayanlarla, işverenleri buluşturmak amacıyla düzenlediği kariyer günleri ile onlarca kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor. Yılbaşından bu yana tam 183 kişiyi bölgede faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilmesini sağlayan Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisi belediye sosyal medya sayfalarından günlük olarak iş ilanı yayınlıyor.

Nar Masa İş-Kur ofisine 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle iş başvurusunda bulunan 214'ü kadın 220'si erkek toplam 434 kişi çalışmak istedikleri şartlar üzerine yönlendirildi. 434 kişiden 183'ü iş başı yaparak çalışma hayatına katılırken, yine belediyeye ait internet ve sosyal medya sayfalarından yapılan duyurulara başvuran onlarca kişi de işe girdi. Özellikle ilçede yer alan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla kariyer günleri düzenleyen İş-Kur ekipleri toplu ve bireysel görüşmeler yaptırarak istihdama büyük katkı sunuyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ağır ekonomik sıkıntıların yaşandığına değinerek, "Göreve gelir gelmez en büyük sorun olan işsizliğin önüne geçebilmek adına bir kariyer ofisi oluşturduk. Buraya hem iş arayanlar hem de işverenler müracaat ediyor. Ekiplerimizde firmaların insan kaynakları ile koordineli olarak çalışmalar yapıp aranan kriterlerde işçiler ile işvereni belediye çatımız altında buluşturarak istihdama katkı sağlıyor. Yine günlük olarak iş ilanları yayınlayarak duyurular yapıyor ve bölgemizin kalkınması insanlarımızın iş hayatına katılması için çalışmalar yapıyoruz " diye konuştu. - ANTALYA