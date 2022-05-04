DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı

DOSABSİAD, üyelerinin Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ayrıcalıklı uçuş imkanlarından faydalanması için Plaza Premium ile iş birliği protokolü imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin iş dünyasında ayrıcalıklı konumda olması için ilklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Plaza Premium arasında, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda birçok ayrıcalıklı imkandan faydalanılmasını öngören protokolü DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Plaza Premium Genel Müdürü Emrecan Ergin imzaladı.

"Hızlı geçiş hakkı tanındı"

Sanayicilerin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinin çok sık olduğunu ve bu seyahatler sırasında özellikle havaalanlarında geçirilen süreyi zaman kaybı olarak gördüklerini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hem fuar dönemindeyiz, hem de tatil sezonu açıldı. Bu sebeple seyahatlerimiz arttı. Ülke ekonomisine katkı koyabilmek adına yurtdışına çok sık ziyaretlerde bulunuyoruz, bir ayağımızın yurtdışında olması gerekiyor. Bu yolculuklar sırasında vaktimizin büyük bölümü havaalanlarında geçiyor. Bu süreçleri kısaltmak, çeşitli imkanlardan faydalanmak ve üyelerimize özel yüzde 15 indirim sağlamak amacıyla Plaza Premium ile protokol imzaladık. Üyelerimiz Sabiha Gökçen Havaalanı üzerinden gerçekleştirecekleri yolculuklarda lounge alanında sakin bir ortamda uçuş saatini beklerken hem dinlenebilecek, hem de lezzetli yemekler yiyebilecekler.Üyelerimiz DOSABSİAD ayrıcalığını yaşarken, özellikle hızlı geçiş hakkından faydalanabilmek, hayatı hızlı yaşamak zorunda olan iş dünyasına bir armağanımız olsun" diye konuştu.

"Uçuş saatine kadar keyifli vakit geçirecekler"

Plaza Premium Genel Müdürü Emrecan Ergin de 2021 yılından bu yana Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ayrıcalıklı bir hizmet sunduklarını belirterek, "Terminaldeki özel yolcu alanlarının işletmesi, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil olmak üzere birçok alanda kaliteli hizmet sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz Lounge ile misafirlerimizin uçuş saatine kadar keyifle vakit geçirmesini sağlıyoruz. Yolculuklarımızda hızlı geçiş hakkı ve Lounge hakkı ayrı ayrı tanımlanıyor. Konuklarımız istediğini kullanabiliyor, kalan hakları devam ediyor. Bunun yanında otopark alanında da misafirlerimiz için ekstra indirim imkanı sunuyoruz. 5'li ya da 10'lu paket satın alarak hem kendileri, hem misafirleri için sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilecekler" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi