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DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yaptı

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DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, demokratik ve güçlü bir toplumun inşası için eşit şartlar politikaların gerekliliğine vurgu yaptı. Kadınların iş dünyasındaki önemine değinen Çevikel, kadınların varlığının iş hayatını zenginleştirdiğini ve yeni bir perspektif getirdiğini belirtti.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, demokratik ve güçlü bir toplumun inşası için eşit şartlar politikaların gerekliliğine vurgu yaptı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Başkan Çevikel, katılımcılarla iş dünyasındaki tecrübelerini paylaşırken, kadınların varlığının sadece iş hayatını zenginleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda yeni bir perspektif ve yenilik getirdiğini belirtti. Kadınların her alanda farkını ortaya koyan güçlü bireyler olduğunu vurgulayan Başkan Nilüfer Çevikel, "Kadınların dünya üzerindeki varlığını, başarılarını ve mücadelelerini hatırlamak için bir fırsat. Çünkü kadınlar, her alanda farkını ortaya koyan, hayatın şekillenmesinde ve toplumun ilerlemesinde kritik rol oynayan güçlü ve değerli bireylerdir. Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunda başkan olarak görev almak benim için sadece bir unvan değil, aynı zamanda kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya koymanın da bir yolu. Kadınların iş dünyasındaki varlığı, sadece iş hayatını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni bir perspektif ve yenilik getirir. Ben de iş dünyasında bir kadın girişimci olarak, kariyerim boyunca birçok benzersiz deneyim yaşadım. Bu tecrübelerin bazıları zorluklarla dolu olsa da inanıyorum ki her zorluk, bize daha da güçlenmemiz için bir fırsat sunar. Bugün hala karşılaştığımız bazı engeller var. Dünyada yaşanan toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu çözülmediği sürece, kadınların iş yaşamında tam potansiyeline ulaşması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çevikel'e anlamlı güne olan katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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