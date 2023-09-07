DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "OVP yapısal reformların katkısıyla büyümeye yön verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı ( Ovp ) değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yapısal reformların etkin şekilde uygulanmasıyla sürdürülebilir büyümenin mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın ( Ovp ) önemli bir plan olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yapısal reformların etkin şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmayı temin edeceğini dile getirdi.

İş dünyasının ekonomik öngörülebilirliğe çok önem verdiğini ve bu meyanda OVP'nin de stratejik nitelikte olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "OVP, ülkemizin ekonomik geleceği için büyük bir öneme sahip. Açıklanan kararların etkin şekilde uygulanması da bir o kadar önemli. Programın büyümeye zarar vermeden uygulanacağının vurgulanması, iş dünyamız açısından olumlu bir gelişmedir. Özellikle istihdam artışı ve enflasyonla mücadele gibi konulara odaklanılması, refah seviyesi açısından umutları tazeleyecektir. Ayrıca, deprem bölgesine ayrılan ek bütçe ve konut stokunun telafisi için sosyal konut projeleri gibi adımlar da ülkenin gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Programa desteğimiz tamdır"

Bilhassa enflasyon ve finansmana erişim sorunları karşısında yapılacak hamlelerin kritik önem taşıdığını da belirten Başkan Çevikel, "OVP'de yapısal reformlara özel yer verilmesini çok önemsiyoruz. Yine ihracata dayalı büyüme modelinin altının çizilmiş olması da mühim. Programın; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda odaklanacağına dair vurgu da iş dünyamız için oldukça kıymetli. Finansmana erişim gibi temel ihtiyaç göz önünde bulundurularak uygulamaların şekillendirilmesi, programın başarısını artıracaktır. Bu, özellikle KOBİ'lerin büyümesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından kritik bir faktördür. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. OVP'nin ülkemizin ekonomik büyümesine ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Büyümeyi güçlendirecek ve istikrarı sağlayacak programa desteğimiz tamdır." dedi. - BURSA