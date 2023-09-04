Doruk Madencilik İşçileri Açlık Grevini Sürdürecek

Türkiye Maden İşleri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Eskişehir'de SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin yerin metrelerce altında başlattığı açlık grevini sorun çözülünceye kadar sürdüreceklerini belirtti.

Kocabıyık, yaptığı açıklamada, işçilerin 8 gündür yaptıkları eylemin halen devam ettiğini belirtti. Bunun ilk 4 günü oturma eylemi olarak burada başladığını anlatan Talih Kocabıyık, "Fakat yetkililerden herhangi bir olumlu cevap gelmediğinden dolayı şu an 190 tane arkadaşımız yer altına kendini kapatma eylemine devam etmektedir. Bu süreçte 6 tane arkadaşımız rahatsızlandı. Tedavileri için gerekli yerlere gönderildi. Bu mücadelenin sonuna kadar süreceğinin bilgisini vereyim herkese. 2016 yılından bugüne kadar olan toplu sözleşmeden doğan haklarımızın 2022 Aralık ayında firmadan ayrılan 250 tane arkadaşımızın kıdem tazminatı, temmuz ve ağustos ayında herhangi bir resmi tebliğ yapılmadan arkadaşların esas iş değişikliği yer altı olmasına rağmen ücretlerinin yer altına değil yer üstüne göre uyarlanması bu arkadaşlara son damla oldu. Tabii bu firma yetkilileriyle yapılan görüşmede ruhsatlarının kendilerine verilmediğini iddia etti. Bu bizi bağlayan bir olay değil. Bizim tek bir sıkıntımız var ve nokta atışı yapmak istiyoruz. Bu gün olayların yaşanmasının tek sebebi bizim açımızdan TMSB'dir. TMSB başkanı, burada bir eylem yapılırken, işçi arkadaşların alacaklarını ödeyip de devretmen gerekirken, niye bu şekilde bir imzayı yaptın? Anlaşmayı niye bu şekilde yaptın? 8 gündür aileler burada. Arkadaşlar 4 gündür yer altında. Bunun cevabını sizden ricam, buyurun gelin arkadaşlara bir anlatın. Yaklaşık ortalama kişi başı toplu sözleşmeden doğan hak, kıdem tazminatları, bireysel emeklilikten doğan haklarla da 450'şer bin lira ortalama rakam alacağı varken, bu eylemi bitirmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum, sesimizi duymasını istiyorum. Sorun çözüldüğü anda bu eylemin biteceğinin garantisini veririz. Yüce milletime ve Türk kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

"Türk milletinden sesimizi duymasını istiyoruz artık"

Rahatsızlandığı için hastanede tedavi gördüğünü anlatan işçilerden Kamil Tanrıseven ise "Yeni hastaneden geldim şu anda. Sabah saat 10 sıraları rahatsızlandım. Hastaneden şu an çıktım. Geriye tekrardan ocağa giriş yapacağım, eylemimize devam edeceğim. Ücretlerimizi alamadık, yarım maaş aldık. Sigortalar yarımdı, yer üstü yattı hepsi. O yüzden hakkımızı alamıyoruz. Türk milletinden sesimizi duymasını istiyoruz artık. - ESKİŞEHİR