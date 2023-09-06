Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, ENR 2023 Top 250 Uluslararası Müteahhitler Listesi'nde Yerini Korudu

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, Engineering News-Record'un (ENR) 2023 Top 250 Uluslararası Müteahhitler Listesi'nde yerini korudu. Şirket, volümetrik modüler yapılarda dünya markası olarak tanınırken, Türkiye'de ve dünyada sektör öncüsü olan MMC teknolojisinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, Engineering News-Record'un (ENR) 2023 Top 250 Uluslararası Müteahhitler Listesi'ndeki yerini korudu.

Şirket açıklamasına göre, inşaat sektörünün önde gelen yayınlarından biri olan ENR, her yıl dünya çapındaki inşaat projelerini ve müteahhitlik firmalarını değerlendirip, müteahhitlerin uluslararası cirolarını esas alarak, sektörün prestijli ve güvenilir rehberlerinden birini sunuyor.

Sektörün küresel sahnesindeki en etkili aktörlerini sıralayan ENR'ın 2023 Top 250 Uluslararası Müteahhitler Listesi'nde yer almak, bir firmanın başarı ve itibarının bir yansıması olarak kabul ediliyor.

İnşaatın teknolojiyle evrildiği volümetrik modüler yapılarda dünya marklarından olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. AŞ, Modern İnşaat Yöntemleri (MMC)/saha dışı (offsite) müteahhitlik yönü ile yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda önemli projeye imza atarak listedeki yerini korudu.

Açıklamaya göre, Dorçe, MMC teknolojisinin Türkiye'de ve dünyada sektör öncüsü olarak kabul edilirken, ülkede yaygınlaşmasına da büyük katkı sunuyor.

Farklı coğrafi bölgelerde, zorlu iklim koşullarında, her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik prefabrik volümetrik modüler yapıları, kendi bünyesinde mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile test ve devreye alma dahil, projeleri anahtar teslim (EPC - Engineering Procurement and Construction/ Mühendislik Satın alma ve İnşaat) olarak tamamlıyor.

Şirket, sektördeki dönüşümün öncülerinden biri olarak bugüne kadar 60'tan fazla ülkede, 40 yılı aşkın tecrübeyle projelerini tamamlıyor.

Müteahhit kimliğinin yanı sıra Dorçe, sahip olduğu prefabrik çelik yapı üretim tesisi ile Avrupa'nın sürdürülebilir, çevreci ve yüksek teknolojiye sahip en büyük üreticilerinden biri olarak görülüyor.

Dorçe, geleneksel inşaat yöntemlerine alternatif olarak, MMC, İmalat ve Montaj için Tasarım (DFMA) ve Endüstrileşmiş İnşaat Yöntemleri için Tasarım (DIMC) ile çağın gerekliliklerini yakalıyor.

Şirket, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanarak bir projenin tasarım, inşaat ve işletme hizmetleri dahil tüm yaşam döngüsünü kendi bünyesinde yönetiyor.

Dorçe'nin uluslararası alandaki başarısının arkasında yatan faktörlerden biri, mühendislikteki uzman ve tecrübeli kadrosu olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Türkiye'nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefini ve dünyanın bu konudaki artan hassasiyetini göz önünde bulundurarak Dorçe Prefabrik, sahip olduğu prefabrik volümetrik modüler ve çelik yapı üretim tesisine Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi (ISO 14064) alan ilk şirket oldu.

Dorçe belge ile sera gazı emisyonlarını hesaplayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, sürdürülebilirlik politikası ile inşaatın çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor.