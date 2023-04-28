Dorçe Prefabrik, günlük 230 yaşam konteyneri teslim ediyor

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat günlük 115 tırla 230 adet yaşam konteyner teslim ettiğini bildirdi.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat günlük 115 tırla 230 adet yaşam konteyner teslim ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, günde 230 adet yaşam konteyneri üretimi ve 230 adet montajı, 115 tır yüklenmesi, sevkiyatı ve sahada teslimi gibi büyük bir lojistik operasyon gerektiren bu süreçte emeği geçen idari kadroya, işçilerine, taşeronlarına, taşeron işçilerine, malzeme tedarikçilerine desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Tic. A.Ş. yaşanılan deprem sürecinde kapasitesini deprem bölgesindeki acil yaşam konteynerleri ihtiyacını temin etmek için seferber ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu.