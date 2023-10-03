Doqu Home, Katar'da yeni mağaza açtı

Doqu Home, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Place Vendome Mall'da yeni bir mağaza açtı. Mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de bulunuyor.

Doqu Home'un yeni mağazası Katar'ın başkenti Doha'nın önde gelen alışveriş merkezlerinden Place Vendome Mall'da açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de modern tarzı ve zengin ürün koleksiyonlarıyla tanınan ev tekstili markası Doqu Home, yurt dışında da önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Place Vendome Mall'daki mağazanın açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Hamad&Huseyin Trading Company'nin yatırımcı olduğu toplam 420 metrekare kapalı ve 200 metrekare açık alana sahip yeni mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra grup markalarından İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.

Halihazırda İstikbal, Bellona, Mondihome ve Doqu Home münhasır mağazaları ile 1.700'ü aşkın noktada tüketicilerle buluşan Doqu Home, yurt dışı mağaza yapılanmasını da sürdürüyor.