Günlük ve taze ürün kullanımında sektördeki diğer firmalara örnek oluyorlar

Döner ustası Kadir Deniz:

"Yemediğimiz üründen müşteriye vermiyoruz"

ESKİŞEHİR - Ülke genelinde kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği şu günlerde tüketilen ürünlerin tazeliğinin ön plana çıktığını belirten döner ustası Kadir Deniz, "Yemediğimiz üründen müşteriye vermiyoruz" dedi.

Sektördeki 26'ncı yılında 33 ilde 68 şube ile hizmet veren Donas'ın döner ustası Kadir Deniz, sıcak yaz aylarında taze ürün kullanımının önemine değindi. Özellikle kavurucu sıcakların etkili olduğu şu günlerde tavuk ve mayonez başta olmak üzere kullandıkları tüm ürünlerin bekletilmeden taze olarak tüketilmesi için en üst düzeyde özen gösterdiklerini söyleyen Deniz, sektördeki diğer işletmelerin kendilerini örnek aldıklarını belirtti. Kaliteli ve taze malzemeler ile hazırlanan ürünleri kendilerinin de tükettiğini söyleyen döner ustası Kadir Deniz, "Müşteriye nasıl veriyorsak kendimiz de aynı şekilde o üründen yiyoruz" dedi.

"Yemediğimiz üründen müşteriye vermiyoruz"

Gündelik ve taze ürün kullanımının özellikle yaz aylarında çok önemli olduğunu söyleyen Donas'ın döner ustası Kadir Deniz, "Gündelik ürün kullanıyoruz. Bize taze geliyor. Malzemelerimizi her gün sabah, öğlen ve akşama doğru 3 öğünde doğruyoruz. Ürünlerimiz en iyi şekilde muhafaza ediyoruz. Domatesimiz, marulumuz, patatesimiz ve tavuğumuz da dahil olmak üzere her şeyimizi kendimizi hazırlıyoruz. Burada personeller olarak hepimiz günde en az 2 tane Donas yiyoruz. Bazıları 3-4 tane yiyor. Müşteriye nasıl veriyorsak kendimiz de aynı şekilde o üründen yiyoruz. Yemediğimiz üründen müşteriye vermiyoruz. Mayonezimizi günlük taze yapıyoruz. Normalde kış aylarında 2 defa yapıyorduk, şimdi havalar sıcak olunca 3-4 defa yapıyoruz. Hiçbir şekilde dolapta bir sonraki güne bekletmiyoruz. Bütün ürünlerimiz taptaze. Olması gereken bu. Herkesin de bunu yapması gerekiyor. Bu konuda Eskişehir'de bizi örnek alıyorlar. Bu da bize gurur veriyor. Tavuğu günlük taze kendimiz sosluyoruz, kendimiz takıyoruz. Üstüne ek olarak günde 2-3 defa şişin üstüne ek yapıyoruz" dedi.

"Gurbetçiler de Donas'ı tercih ediyor"

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine döndüklerinde mutlaka Donas'a geldiklerini söyleyen Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"İşimizi de severek yapıyoruz, çok şükür vatandaşlardan iyi tepkiler alıyoruz. Donas bu sıcak havalarda gerçekten tercih ediliyor. Eskişehir dışından gelenler de oluyor. Her gün 3-4 defa 100-150 kişilik gruplar geliyor. Gurbetçilerimiz de bayağı fazla. Eskişehir'e yaklaşık 30 bin gurbetçi giriş yapmış ve genel olarak onlar da Donas'ı tercih ediyorlar. Bir de gurbetçilerimiz genel olarak yıllardır yurt dışında kaldıkları için ilk geldikleri zaman bizi ailelerinden gibi görüyorlar. Sıcakkanlı gördükleri için bizi tercih ediyorlar. Yanımıza geliyorlar ve bazıları da günlük 2-3 defa Donas'a uğruyor."