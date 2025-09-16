Haberler

Don olayından zarar gören üreticilere destek ödemesi yapılacak

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ürünleri don olayından dolayı zarar gören üreticilere 378 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle; 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde ilimizde meydana gelen don afeti nedeniyle zarar gören üreticilerimize destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir. Don afetinden etkilenen, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hasarları tespit edilmiştir. Tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan ve 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan kiraz, vişne, badem, ceviz, armut, ayva, elma, erik, kayısı, nektarin, şeftali, üzüm ve antep fıstığı üreticilerimize yaklaşık 378 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
