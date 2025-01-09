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Domuzlar Çilek Bahçesine Dadandı, Üretici Elektrikli Tel ve Ses Bombası Koydu

Domuzlar Çilek Bahçesine Dadandı, Üretici Elektrikli Tel ve Ses Bombası Koydu
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Adana'nın Kozan ilçesinde çilek üreticisi Mustafa Akçoban, domuzların bahçesine zarar vermemesi için elektrikli tel ve ses bombalı sistem kurdu. Akçoban, 1 dönüm ile başladığı çilek üretiminde şimdi 10 dönüme ulaştı ve başarılı hasatlar alıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 dönüm alana çilek eken üretici bahçesine domuzların dadanması üzerine elektrikli tel ve ses bombalı önlem aldı.

Acarmantaş Mahallesinde 1 dönüm ile başladığı çilek üretimini 10 dönüme çıkartan üretici Mustafa Akçoban, bu yıl domuzların bahçesine dadanması ile zor günler geçirmeye başladı. Kara kara düşünen Akçoban, çareyi bahçesine elektrikli tel ve ses bombası sistemi kurmakta buldu.

Akçoban, "Antalya'da asıl mesleğim turist rehberi iken Antalya'da bu üretimi gördüm ve memleketimde gerçekleştirmek istedim. 1 dönüm ile başladım ve 10 dönüme ulaştık. Kapalı 40 bin kök çilek fidanı ekimi gerçekleştirdik. Dönümden 3 ton çilek hasadı gerçekleştiriyoruz. Sonbahar ayında ekim gerçekleşiyor ve kışın hasadına başlıyoruz. Bu yıl geç kaldı. Bölge toprağı ve kullanılan gübre nedeni ile yetişen çilek aroması bakımından oldukça lezzetli oluyor" dedi.

Üretim alanın yerleşim yerinden uzak olduğu için yabani hayvanlarında seraya zarar verdiğini aktaran Akçoban, "Domuzlar bahçeye dadandı. Çileği kökünden söküp zarar veriyordu. Ben de elektrikli tel ve ses bombalı önlem aldım. Bu önlemi aldığımdan bu yana domuz gelmiyor. Çileklerimize zarar veremiyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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