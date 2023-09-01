Domates Üreticileri Sıcaklardan Kayıp Yaşıyor

Domatese yağışlar yaradı sıcaklar ise yaktı

Yağışların verimini artırdığı domateste sıcaklara bağlı yüzde 30 kayıp yaşandı

Dönümüne 5 ile 13 ton verim verdi

Çiftçi Kenan Kızılay :

"Tarlada 23 kiloluk kasa domatesine göre 100 ila 150 TL arasında değişiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yağışlar sonrası verimin yüksek olmasını bekleyen domates üreticileri, aşırı sıcaklardan sonra yüzde 30 kayıp yaşarken, dönümden 5 ila 13 ton arasında domates alıyor.

Eskişehir'de olgunlaşan domateslerin hasadına başlanıldı. Aşırı sıcaklara rağmen devam eden çiftçilerin zorlu mesaisi gün boyu devam ediyor. Yağışların verimi arttırdığı sezonda aşırı sıcaklar domates fidelerinin yapraklarını yakıyor. Yanan yapraklar sonrası ürün veriminin de yüzde 30'u olumsuz yönde etkilendi. Sıcaklıkların etkilerine rağmen üreticiler dönümden 5 ila 13 ton arasında verim alıyor. Hasadı devam eden domatesin tarladan kilogram fiyatı 4 lira 30 kuruş ile 6 lira 52 kuruş arasında değişiyor.

"Yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir kaybımız oluyor"

Eskişehir'de çiftçilik yapan Kenan Kızılay, domateste verimin aslında iyi olduğunu, fakat aşırı sıcakların elde edilen domates orasının yüzde 30 civarında düşürdüğünü belirtti. Hasat hakkında konuşan Kızılay, "Tek tük başladık, tam anlamıyla verme girmedi ama biz de şaşırdık, aşırı sıcaklar var. Sıcaklardan yana bir derdimiz var domateslerin yüzde 20'si yanıyor. Güneş yakıyor, yapraklarını döküyor, domatesi de yakıyor. Yüzde20 ila yüzde 30 arasında bir kaybımız oluyor. Yani bu yıl biraz zor geçti sıcakta zaten çalışılmıyor, işçi de iş yapamıyor, bu yönden bir problemimiz var. İşçi çalıştırıyoruz ama sıkıntımız bu yıl biraz daha fazla, mesela su yok, barajlarda su bitti. Kuyulardan su çekiyoruz, bu sefer sular çekiliyor, jeneratörü çalıştırsak da saatte 8 litre mazot yakıyor. Günde 10 saat çalışsa günlük 80 ila 100 litre mazot yakıyor. Verimimiz iyi, domatesi iyi bakarsan iyi olur, bir de yerini denk getirmen gerekiyor" dedi.

"Dönünden 5 ila 13 ton arası verim alınır"

Verim hakkında da konuşan Kenan Kızılay şöyle devam etti;

"Domates yerine yeniden domates ekilmiyor, yani toprağın dinlenmesi gerekiyor. En az 3-4 sene aynı toprağın domates görmemesi gerekiyor. Domates için ham toprak gereklidir. Domatesin çeşidine göre bir dönümden 5 ila 13 ton arası verim alınır, mesela ben kendi tarlamla 7-8 ton verim bekliyorum. Şu anda fiyatlar düşük, başlarda sera malları iyi para ediyordu ama oturak domatesler düşüşe geçti. Oturak domatesler esas alarak sosluk, salçalık, yemeklik ve salçalık gibi her şeyde kullanılıyor ama sera domatesler salçalık ve yemeklik olmuyor. Şu anda tarlada 23 kiloluk kasa domatesine göre 100 ila 150 TL arasında değişiyor."