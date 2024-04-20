Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Domaniç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş başkanlığında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okunmasıyla başladı. Toplantıda Meclis Katip Üyesi ile Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçildi. 2024 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonunu oluşturuldu. Birlik Encümenine muhtar üye seçimi yapıldı. 2023 yılı Birlik faaliyet raporu ve kesin hesabı okundu. - KÜTAHYA