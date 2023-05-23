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Dolu, sebze fidelerine zarar verdi

Dolu, sebze fidelerine zarar verdi

Ekonomi Haberleri

Malatya'da etkili olan dolu yağışı sebze fidelerine zarar verdi.

Malatya'da etkili olan dolu yağışı sebze fidelerine zarar verdi.

Malatya kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluyu döndü. Çağla döneminde olan kayısı meyvelerine de zarar veren dolu yağışı kırsal bölgelerde çok sayıda sebze fidelerine zarar verdi.

Pütürge ve Akçadağ ilçelerinde çok sayıda sebze fidesinin dolu yağışında zarar gördüğü bildirilirken, kent merkezi ile kırsal bölgelerde bir süre daha etkili olması beklenen yağışlar için meteoroloji de yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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