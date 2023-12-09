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Dolar Yatırım Araçlarından Kazandı

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Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,40 kayıpla tamamladı. Altın düşerken, dolar yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,40 kayıpla 7.913,76 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.747,49, en yüksek 8.120,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,87 kayıpla 7.412,09 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,02 azalışla 10.233,40 puan, Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 8.196,02 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,26 düşüşle 12.592,22 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,39 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 19,37 ile Ege Endüstri, yüzde 10,96 ile Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,57 ile İmaş Makina, yüzde 10,71 ile Vestel Elektronik, 9,72 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 520 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 294 milyar 29 milyon lirayla Tüpraş oldu.

Altın düşerken, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 değer kaybıyla 1.873 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kayıpla 12.681 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 28,9770 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,88 azalışla 31,1440 lira oldu.

Geçen hafta 36,5070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 azalarak 36,3290 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,10 kayıpla 33,0130 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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