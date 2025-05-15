Dolar ve Euro'nun Güncel Kur Değerleri

Dolar ve Euro'nun Güncel Kur Değerleri
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Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 38,7710 liradan, euro ise 43,4970 liradan işlem görüyor. Dolar son kapanışta 38,73 liradan, euro ise 43,46 liradan satılmıştı.

Dolar 38,7710 liradan, euro ise 43,4970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 38,7690 liradan alınan dolar 38,7710 liradan, 43,4950 liradan alınan euro ise 43,4970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,73 liradan, euro ise 43,46 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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