Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,1930 liradan, euro ise 44,8120 liradan güne başladı. Önceki kapanışta dolar 39,21 lira, euro ise 44,91 lira olarak işlem görmüştü.
Dolar 39,1930 liradan, euro ise 44,8120 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,1910 liradan alınan dolar 39,1930 liradan, 44,8100 liradan alınan euro ise 44,8120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,21 liradan, euro ise 44,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi