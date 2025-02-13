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Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri

Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri
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Dolar 36,1170 liradan, euro ise 37,8160 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da doların alış fiyatı 36,1150 lira, euro'nun ise 37,8140 lira olarak belirlendi.

Dolar 36,1170 liradan, euro ise 37,8160 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,1150 liradan alınan dolar 36,1170 liradan, 37,8140 liradan alınan euro ise 37,8160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,10 liradan, euro ise 37,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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