Dolar ve Euro'nun Güncel Değeri: Dolar 42,4690 Lira, Euro 49,2260 Lira

Güncelleme:
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 42,4690 liradan işlem görürken, euro ise 49,2260 liradan satılmaya başladı. Önceki kapanışlarda dolar 42,42 lira, euro ise 49,12 lira seviyesindeydi.

Dolar 42,4690 liradan, euro ise 49,2260 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,4670 liradan alınan dolar 42,4690 liradan, 49,2240 liradan alınan euro ise 49,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,42 liradan, euro ise 49,12 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
