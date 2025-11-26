Dolar ve Euro'nun Güncel Değeri: Dolar 42,4690 Lira, Euro 49,2260 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,4670 liradan alınan dolar 42,4690 liradan, 49,2240 liradan alınan euro ise 49,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,42 liradan, euro ise 49,12 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi