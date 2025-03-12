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Dolar ve Euro'nun Gün Başlangıç Fiyatları

Dolar ve Euro'nun Gün Başlangıç Fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 36,5980 liradan, euro ise 39,9390 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında küçük değişiklikler dikkat çekiyor.

Dolar 36,5980 liradan, euro ise 39,9390 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 36,5960 liradan alınan dolar 36,5980 liradan, 39,9370 liradan alınan euro ise 39,9390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 36,59 liradan, euro ise 39,95 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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