Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 33,6860 liradan, euro ise 37,1940 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,6860 liradan, euro ise 37,1940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,70 liradan, euro ise 37,06 liradan satılmıştı.
Dolar 33,6860 liradan, euro ise 37,1940 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 33,6840 liradan alınan dolar 33,6860 liradan, 37,1920 liradan alınan euro ise 37,1940 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,70 liradan, euro ise 37,06 liradan satılmıştı. - İSTANBUL