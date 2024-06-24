Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 32,8390 liradan, euro ise 35,1780 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,8390 liradan, euro ise 35,1780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,83 liradan, euro ise 35,11 liradan satılmıştı.
Dolar 32,8390 liradan, euro ise 35,1780 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,8370 liradan alınan dolar 32,8390 liradan, 35,1760 liradan alınan euro ise 35,1780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,83 liradan, euro ise 35,11 liradan satılmıştı. - İSTANBUL