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Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı

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Dolar 32,4270 liradan, euro ise 34,7790 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,4270 liradan, euro ise 34,7790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,44 liradan, euro ise 34,73 liradan satılmıştı.

Dolar 32,4270 liradan, euro ise 34,7790 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,4250 liradan alınan dolar 32,4270 liradan, 34,7770 liradan alınan euro ise 34,7790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,44 liradan, euro ise 34,73 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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