Dolar ve Euro Haftaya Yüksek Başladı

Dolar ve Euro Haftaya Yüksek Başladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,4420 liradan, euro ise 45,6490 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta sonu dolar 39,43 liradan, euro ise 45,53 liradan kapanmıştı.

Dolar 39,4420 liradan, euro ise 45,6490 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 39,4400 liradan alınan dolar 39,4420 liradan, 45,6470 liradan alınan euro ise 45,6490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,43 liradan, euro ise 45,53 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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